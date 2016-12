Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom: Soll 2017 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen; Trailer von der PlayStation Experience - 4Players.de

Auf der PlayStation Experience 2016 ist neues Videomaterial aus Ni No Kuni 2 veröffentlicht worden. Das von Level-5 entwickelte Rollenspiel wird 2017 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Laut Akihiro Hino (Präsident von Level-5) soll Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom im Vergleich zu dem ersten Teil ( Ni No Kuni: Der Fluch der Weissen Königin ) eine "riesige Verbesserung" darstellen. Er spricht von tiefer-gehenden Geschichten und deutlich dramatischeren Abschnitten. Zudem wolle man den Titel etwas ansprechender für Erwachsene gestalten, auch wenn man sich ähnlich wie ein Ghibli-Anime prinzipiell an alle Altersstufen richte. Die Entwickler wollen diesmal mehr Risiken bzw. Herausforderungen eingehen und u.a. neue Features einbauen, die ihnen erst nach der Fertigstellung von "Ni no Kuni" in den Sinn kamen.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016