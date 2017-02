Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom: Entwicklung soll noch nicht einmal zur Hälfte abgeschlossen sein - 4Players.de

In einem Interview mit der Famitsu (via Siliconera ) sprach Level-5-Chef Akihiro Hino nicht nur über die neue Bauoption eigener Königreiche in Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom , die über das Platzieren von Baupersonal erfolgen werde, sondern er äußerte sich auch zum aktuellen Entwicklungsstand. Dieser wurde von ihm allerdings mit gerade einmal 45 Prozent beziffert, was die angestrebte Veröffentlichung des 2015 angekündigten Anime-Rollenspiels in diesem Jahr doch sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt. Eine mögliche Verschiebung auf 2018 wurde bisher allerdings nicht kommuniziert. Offiziell heißt es nach wie vor dass der Ni-no-Kuni -Nachfolger 2017 für PlayStation 4 und PC vom Stapel laufen soll.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016