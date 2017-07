Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom: Verschoben auf Anfang 2018 - 4Players.de

Das Rollenspiel Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom wird erst im nächsten Jahr erscheinen. Die Verschiebung hat Publisher Bandai Namco Entertainment bekannt gegeben und datiert den neuen Releasetermin jetzt auf den 19. Januar 2018. Ursprünglich war die Veröffentlichung am 10. November angedacht."Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass mehr Entwicklungszeit nötig ist, um das volle Potential von Ni no Kuni II auszuschöpfen und den Fans so das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich möchte mich aufrichtig bei allen, die sich auf das Release des Spiels freuen, entschuldigen. [...] Wir versichern euch jedoch, dass wir weiterhin unser Bestes geben werden, unseren Fans ein tief gehendes wie überzeugendes Singleplayer-Spielerlebnis zu bieten", so Akihiro Hino, CEO und Präsident des Entwicklerstudios Level-5, der auch Regie bei Ni No Kuni 2 führt und sich mit folgender Video-Botschaft an die Fans richtet (Untertitel verfügbar!):Letztes aktuelles Video: Interview with Hino-San of Level 5