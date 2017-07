Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom: Komplette E3-Demo im Spielszenen-Video mit Bosskampf gegen Longfang - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment America hat ein kommentiertes Video der E3-Demo von Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom veröffentlicht. In dem fast 30 Minuten langen Clip gehen die Entwickler zunächst auf die Charaktere und die Welt ein, bevor dann lang und breit das Kampfsystem präsentiert wird. Neben "The Trial of Courage" ist ein Bosskampf gegen "Longfang" (Stufe 30) zu sehen, der fast 15 Minuten dauert. Während der Kampfszenen werden die Verbesserungen bei den Kämpfen (im Vergleich zum Vorgänger), der Wechsel der Charaktere, die "Higgledies" und die Spezialattacken thematisiert.Das Japan-Rollenspiel wird am 19. Januar 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Erst kürzlich wurde der Veröffentlichungstermin verlegt. Hierzu sagte Akihiro Hino (CEO und Präsident des Entwicklerstudios Level-5): "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass mehr Entwicklungszeit nötig ist, um das volle Potential von Ni no Kuni II auszuschöpfen und den Fans so das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich möchte mich aufrichtig bei allen, die sich auf das Release des Spiels freuen, entschuldigen. (...) Wir versichern euch jedoch, dass wir weiterhin unser Bestes geben werden, unseren Fans ein tief gehendes wie überzeugendes Singleplayer-Spielerlebnis zu bieten."Letztes aktuelles Video: E3 2017 Demo Walkthrough