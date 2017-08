Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs: Mehrere Editionen für Europa; Season Pass bestätigt - 4Players.de

Standard Edition (69,99 Euro): Das Spiel & Postkarten

Prince's Edition (94,99 Euro): Das Spiel, Blu-Ray (Entstehungsgeschichte des Spiels) in einem Steelbook sowie der Season Pass

Digitale Prince's Edition (89,99 Euro): Das Spiel und der Season Pass

King's Edition (149,99 Euro): Das Spiel, Blu-Ray (Entstehungsgeschichte des Spiels) in einem Steelbook, der Season Pass, Soundtrack auf Schallplatte (mit Titelsong von Joe Hisaishi), eine 20 cm hohe 'Die Entwicklung eines Königs' Diorama-Spieluhr (spielt das Titellied) und ein 148-seitiges Artbook "The Art of Ni No Kuni II" mit von Momose-san und LEVEL-5 erstellten Konzeptarts

Standard Edition (59,99 Euro): Das Spiel - nur als digitaler Download

Prince's Edition (79,99 Euro): Das Spiel und der Season Pass - nur als digitaler Download

King's Edition (139,99 Euro): Das Spiel, der Season Pass, Soundtrack auf Schallplatte, eine 20 cm hohe 'Die Entwicklung eines Königs' Diorama-Spieluhr, 148-seitiges Artbook und ein Steelbook

Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC)

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs wird am 19. Januar 2018 für PC und PlayStation 4 in mehreren Editionen erscheinen. Neben der Standard Edition und der Prince's Edition wird es die King's Edition geben. Auch ein Season Pass mit zwei "zusätzlichen Inhalten" wurde von Bandai Namco Entertainment Europe bestätigt.PlayStation 4PCDiejenigen, die das Spiel bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten kostenlos ein Spezialwaffen-Paket mit fünf Schwertern. Der in der Prince's Edition und der King's Edition enthaltene Season Pass wird zwei "zusätzliche Inhalte" mit sich bringen, welche separat für 20,00 Euro erhältlich sein werden. Details zu diesen Inhalten wurden nicht verraten.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Demo Walkthrough