Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs: Systemanforderungen der PC-Version benannt - 4Players.de

tet1 schrieb am 09.08.2017 um 17:18 Uhr

Vor allem da der FX-8350 der als AMD Äquivalent angegeben ist in der Performance Welten von einem I7 und den meisten I5 entfernt ist , das sind meist nur standart templates die Publisher in steam für die System Anforderungen auswählen können und die mit der Realität so gut wie nichts zu tun haben.