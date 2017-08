Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs: gamescom-Trailer zeigt Nerea und Leander - 4Players.de

Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC)

Im Vorfeld der gamescom 2017 hat Bandai Namco Entertainment einen weiteren Trailer zu Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs veröffentlicht. Der Clip dreht sich um die Reise von Evan und stellt zwei Charaktere vor: ", die Königin von Thalassea (Königreich des Meeres) beschützt von dem Wächter Brineskimmer, welcher in der Tiefe des Meeres lebt sowie, Nereas loyaler Berater, welcher für seine kaltherzigen und extremen Taktiken bekannt ist."Weitere Charaktere und Spielmodi sollen auf der gamescom enthüllt werden. Das Rollenspiel wird am 19. Januar 2018 erscheinen.Letztes aktuelles Video: gamescom-Trailer 2017