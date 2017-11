Bei den Golden Joystick Awards 2017 hat Bandai Namco Entertainment den folgenden Trailer "The Light May Yet Return" zu Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs gezeigt. Das Rollenspiel von LEVEL-5 soll die Grenzen zwischen Animationsfilm und Videospiel verwischen. Es soll am 19. Januar 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen."Nachdem der junge König Evan bei einem Putsch gestürzt wurde, begibt er auf eine außergewöhnliche Reise, um ein neues Königreich zu gründen, seine Welt zu vereinen und deren Bewohner gegen die dunklen Mächte zu verteidigen, die sie bedrohen."Letztes aktuelles Video: The Light May Yet Return Golden Joystick Awards 2017