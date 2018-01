Bandai Namco Entertainment America hat ein über 20 Minuten langes Video zu Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs veröffentlicht. In den ersten sieben Minuten bekämpft Evan einige Piraten in einem Sumpfland, um sein Königreich dorthin ausdehnen zu können. Im zweiten Teil der Demo (ab 7:50 Min.) geht es um die Rettung von Tani.Der Releasetermin von Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs ist erst kürzlich verschoben worden. Das Rollenspiel soll am 23. März 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Bisher war der 19. Januar 2018 angedacht.Letztes aktuelles Video: Demo Walkthrough 2