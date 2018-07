Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs: Informationen zu den kommenden DLC-Paketen - 4Players.de

Am 9. August erscheint das erste DLC-Paket zu Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs , wie Bandai Namco mitgeteilt hat. Das Adventure Pack wird kostenlos erhältlich sein, während die zwei darauf folgenden Download-Inhalte Teil des kostenpflichtigen Season Pass sein und vermutlich auch separat verkauft werden.Aus der Pressemitteilung: "Das Adventure Pack bietet neue Herausforderungen für erfahrene Spieler. So werden dem Fernwehwald weitere Ebenen hinzugefügt. Nach Abschluss erhalten Spieler neue Kostüme für Evan und seine Begleiter. Außerdem haben Spieler die Möglichkeit, ihr Können gegen noch stärkere Bossgegner unter Beweis zu stellen: Disdeos und Terresia. Weitere Quests werden nach Abschluss der Story freigeschaltet und damit auch einzigartige Belohnungen."Mit dem zweiten DLC steigt man hingegen in ein Verlies hinab, wo man wertvolle Beute erhält, falls man das tiefste Stockwerk erreicht. Im Zeitraum von Ende Dezember bis Ende März soll diese Herausforderung erscheinen - und auch das dritte DLC-Paket werde Anfang kommenden Jahres verfügbar sein. Es umfasst eine Story-Erweiterung, deren Inhalt zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gemacht wird.