Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs: Infos zur kommenden Erweiterung Labyrinth of the Ghost King - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment und Level-5 haben Details zur ersten großen Erweiterung für das Rollenspiel Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs bekannt gegeben. Zunächst einmal hat der DLC einen Namen: Labyrinth of the Ghost King. Bei dem Labyrinth handelt es sich nach Angaben von DualShockers um ein zufällig zusammengesetztes Areal, das hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades alles Vorherige übertreffen soll. Als Boss wacht King Lamikyl über den Verlies-Irrgarten.Darüber hinaus soll das Kampfsystem erweitert werden, doch gibt es diesbezüglich noch keine detaillierten Informationen. Das Equipment soll um etwa 80 neue Waffen und Rüstungsteile erweitert werden. Zusätzliche Quests sollen außerdem die Hintergrundgeschichte der einzelnen Party-Mitglieder weiter beleuchten.Einen konkreten Termin für die Erweiterung gibt es zwar noch nicht, aber sie dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Besitzer des Season Pass erhalten selbstverständlich Zugriff auf den DLC, sobald er zur Verfügung steht.Letztes aktuelles Video: DLC Adventure Pack