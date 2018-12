Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs: Das Labyrinth des Geisterkönigs öffnet seine Pforten - 4Players.de

Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC) Screenshot - Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC)

Morgen, am 13. Dezember 2018, werden Bandai Namco Entertainment und Level-5 die im Season Pass enthaltene DLC-Erweiterung "Das Labyrinth des Geisterkönigs" (The Lair of the Lost Lord) für ihr Anime-Rollenspiel Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (zum Test ) auf PlayStation 4 und PC (Steam) veröffentlichen.Neben einem neuen Schauplatz wird das Kampfsystem um zwei Kampfstile ergänzt: "SpielerInnen können mit 'Gizmo Supremo' unkonventionelle Technologien zur Unterstützung einsetzen oder mithilfe der geheimen Fähigkeit 'Zofen von Katzbuckel' neue Möglichkeiten in Kämpfen erschließen. Die Stile können im Königreich geändert und verbessert werden."Zusätzlich soll es neue Aufgaben geben, die die Vergangenheit einiger Hauptfiguren enthüllen. Hinzu kommen neue Ausrüstungsgegenstände für die Charaktere sowie ein neues Maximallevel von 120. Hier ein Vorgeschmack auf die neuen Inhalte:Letztes aktuelles Video: Das Labyrinth des Geisterkoenigs DLC