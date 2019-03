Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs: "Magische Erinnerungen" (DLC) im Trailer - 4Players.de

Die Erweiterung bietet ein neues Abenteuer mit Evan und seinen Freunden, zwei Kampftechniken und das Kolosseum:

"Neue Geschichte - Fans des ersten Teils, Ni no Kuni: Fluch der weißen Königin, werden die Rückkehr des 'Hasenmanns' bemerken. Diese rätselhafte Figur erscheint nur in Träumen und wird Ausgangspunkt eines komplett neuen Abenteuers.

Neue Kampftechniken - 'Begleitmagie' und 'Martha-Martial' eröffnen den SpielerInnen neue Möglichkeiten, ihren Kampfstil zu personalisieren.

Neue Kampfinhalte - Im Kolosseum - einem neuen Ort, der im Königreich freigeschaltet werden kann - können Spieler gegen starke Gegner antreten und neue Belohnungen erhalten."

Die Download-Erweiterung "The Tale of a Timeless Tome" (deutscher Titel: "Magische Erinnerungen") für Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs wird von Bandai Namco Entertainment Europe im folgenden Trailer näher vorgestellt. Sie wird am 19. März 2019 für PC sowie PlayStation 4 erscheinen und steht allen Besitzern des Season Pass zur Verfügung, kann aber auch separat erworben werden.Letztes aktuelles Video: The Tale of a Timeless Tome DLC