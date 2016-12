Ace Combat 7: Entwickler taxieren grafische Möglichkeiten der PS4 Pro und kehren thematisch zu nummerierten Vorgängern zurück - 4Players.de

In einem Interview mit DualShockers spricht Produzent Kazutoki Kono über Ace Combat 7 und verspricht den Fans der Serie eine Rückkehr zu alten Tugenden. Immerhin spielt Teil sieben nicht wie Assault Horizon und Infinity in einer alternativen Version der realen Welt, sondern einmal mehr im fiktiven Strangereal. Ein Grund dafür sei die Möglichkeit Elemente wie einen Aufzug in den Orbit einzuflechten, die es in Wirklichkeit einfach nicht gebe.Auch das Alter Ego erinnere stärker an ältere Titel, genauer gesagt Nummer vier und fünf, da dessen Persönlichkeit eine untergeordnete Rolle spiele. Kono nennt die Figur des Spielers einen "gesichtslosen, sehr neutralen Piloten". Überhaupt erinnere die Geschichte mehr an Ace Combat 4 und 5, da der Autor dieser Ausgaben, Sunao Katabuchi, auch für die Erzählung in Teil sieben verantwortlich zeichnet. Entscheidungen über den Fortgang der Handlung werde man diesmal zwar nicht treffen, Filmszenen sollen aber verschiedene Perspektiven beleuchten.Der Produzent beantwortet außerdem die Frage nach einer auf die technischen Möglichkeiten der PlayStation 4 Pro zurechtgeschnittenen Version mit Ja. Wie genau diese Fassung im Vergleich zu der auf der drei Jahre alten PlayStation 4 laufenden aussehen wird, könne er noch nicht sagen, seine Absicht sei jedoch von der neuen Hardware Gebrauch zu machen.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016