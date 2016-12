Ace Combat 7: Spieler filmt PlayStation-VR-Szenen vom Social Screen ab - 4Players.de

Am Samstagabend hat der koreanischer YouTube-Nutzer dovmxjqjsj ein Video mit Spielszenen aus Ace Combat 7 online gestellt: Während er am Steuer saß, habe sein Freund den Social Screen gefilmt, der das Bild des PlayStation-VR-Headsets auf den Monitor überträgt. Man sieht, wie sein Flugzeug auf einem Flugzeugträger startet und Gegner über dem Ozean bekämpft. Wer sich einen Eindruck von dem Spiel verschaffen möchte, findet das Video unter diesem Link Ace Combat 7 soll im kommenden Jahr sowohl für PlayStation 4 als auch PlayStation VR erscheinen. Nach Ausflügen in eine alternative Version der realen Welt kehrt es erzählerisch in das fiktive Strangereal zurück. Vergangene Woche hatte DualShockers ein Interview mit Produzenten des Spiels, Kazutoki Kono, veröffentlicht, in dem er über Einzelheiten des siebten nummerierten Teils sprach (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016