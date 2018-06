Ace Combat 7: Skies Unknown: Luftkampf-Action im Director's-Cut-Trailer von der E3 - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat den Director's-Cut-Trailer von der E3 2018 für Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht. Die Luftkampf-Action soll PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) erscheinen. PS4-Piloten werden neben der Standard-Kampagne auch ein exklusives Erlebnis für PlayStation VR spielen können. In der Pressemitteilung des Publishers wird kein Releasetermin genannt (auch kein Jahr)."Die Story, die auf demselben Kontinent wie Ace Combat 3 und Ace Combat 4 spielt, dreht sich um den Zweiten Useanischen Kontinentalkrieg, der im Jahr 2019 stattfindet. Die Spieler schließen sich der Useanischen Luftwaffe an und werden in Konflikte verwickelt, die sich jenseits von Gut und Böse abspielen. Die Menschlichkeit der Charaktere sowie der Einsatz von bemannten und unbemannten Flugzeugen auf verschiedenen Seiten des Schlachtfelds zählen zu den Dreh- und Angelpunkten der Handlung."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer