Ace Combat 7: Skies Unknown: Soll noch mehr Flugzeuge beinhalten als bisher bekannt - 4Players.de

Ace Combat 7: Skies Unknown wird noch eine ganze Reihe weitere Flugzeug-Modelle beinhalten als die Auswahl, die bisher enthüllt wurde. Das hat Produzent Kazutoki Kono gegenüber DualShockers versichert, wollte eine konkrete Anzahl an verfügbaren Maschinen aber noch nicht verraten. Immerhin gab er noch kurze Einblicke in die Entwicklung und Auswahlkriterien."Für AC7 haben wir die 3D-Modelle sämtlicher Flugzeuge von Grund auf gestaltet. Das war eine enorme Arbeit. Grundsätzlich haben wir versucht, auf die Fans zu hören und zu erfahren, was bei ihnen beliebt ist. Diese Flugzeuge haben wir dann priorisiert und versucht, so viele von ihnen wie möglich zu implementieren", so Kono-san.Bandai Namco Entertainment will Ace Combat 7: Skies Unknown am 18. Januar 2019 für Xbox One und PS4 veröffentlichen, wobei es auf der Sony-Konsole auch einen VR-Modus geben wird. Auf dem PC wird das Spiel erst etwas später am 1. Februar 2019 via Steam abheben.