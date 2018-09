Ace Combat 7: Skies Unknown: Vorbestellerboni, Season Pass und Deluxe Edition - 4Players.de

Screenshot - Ace Combat 7: Skies Unknown (PC) Screenshot - Ace Combat 7: Skies Unknown (PC) Screenshot - Ace Combat 7: Skies Unknown (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe hat die Vorbestellboni, den Season Pass und die Deluxe Edition von Ace Combat 7: Skies Unknown vorgestellt. Das Spiel erscheint am 18. Januar 2019 für PlayStation 4 sowie Xbox One und am 1. Februar 2019 für PC via Steam.Jeder Spieler, der Ace Combat 7 vorbestellt, erhält die Boeing F4-E Phantom II im Spiel - zusammen mit drei weiteren Flugzeug-Skins. Zusätzlich erhalten PlayStation-4-Vorbesteller das Spiel Ace Combat: Squadron Leader in digitaler Form. Xbox-One-Vorbesteller erhalten eine digitale Kopie von Ace Combat 6: Fires of Liberation Der Season Pass umfasst drei Flugzeuge und drei weitere Etappen, die in einem Season-Pass-Paket für 24,99 Euro oder separat für 4,99 Euro pro Stück angeboten werden. Ein Musik-Player-Modus ist in dem Season-Pass-Paket ebenfalls inbegriffen.Die Deluxe Edition von Ace Combat 7 enthält das Spiel, den Season-Pass, acht Embleme und den Lockheed F-104 Starfighter. Sie wird für 94,99 Euro erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: VR-Spielszenen