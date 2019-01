Ace Combat 7: Skies Unknown: Intro: Das Eröffnungsvideo dreht sich um Flugzeugmechanikerin Avril Mead - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat das fünf Minuten lange Intro aus Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht. Das Eröffnungsvideo konzentriert sich auf die Flugzeugmechanikerin Avril Mead, die man bereits aus früheren Trailern kennt. Ihr verstorbener Großvater verbot ihr den Eintritt in die "Osean Air Defense Force" (OADF), da Avrils Vater im Dienst sein Leben verlor. Dennoch erinnert sie sich immer wieder an seine Geschichten über seine Flüge und seine Berichte, wie schön der Himmel dort oben sei. Als Avril dann aufwuchs, spezialisierte sie sich auf die Reparatur von Flugzeugen und baute schließlich ihr eigenes Flugzeug ...Ace Combat 7: Skies Unknown erscheint am 18. Januar 2019 für PlayStation 4 sowie Xbox One und am 1. Februar 2019 für PC via Steam. Die Story, die auf dem gleichen Useanischen Kontinent wie Ace Combat 3 und Ace Combat 4 spielt, drehe sich um den Zweiten Useanischen Kontinentalkrieg, gefolgt von einem Angriff durch eine Armee unbemannter Kampfjäger. Die Spieler finden sich in der Strafeinheit wieder, einer Militärstreitmacht, die vollständig aus Straftätern gebildet wurde - und daher verzichtbar ist - und die mit der Verteidigung gegen diese neue Bedrohung beauftragt wurde.Letztes aktuelles Video: Opening Movie