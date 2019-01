Ace Combat 7: Skies Unknown: Trailer: "Target Locked" - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe rührt weiter die Werbetrommel und hat den Trailer "Target Locked" für Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht. Erst gestern hatte der Publisher das fünf Minuten lange Intro publiziert ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Target Locked TrailerAce Combat 7: Skies Unknown erscheint am 18. Januar 2019 für PlayStation 4 sowie Xbox One und am 1. Februar 2019 für PC via Steam. Die Story, die auf dem gleichen Useanischen Kontinent wie Ace Combat 3 und Ace Combat 4 spielt, drehe sich um den Zweiten Useanischen Kontinentalkrieg, gefolgt von einem Angriff durch eine Armee unbemannter Kampfjäger. Die Spieler finden sich in der Strafeinheit wieder, einer Militärstreitmacht, die vollständig aus Straftätern gebildet wurde - und daher verzichtbar ist - und die mit der Verteidigung gegen diese neue Bedrohung beauftragt wurde.