Ace Combat 7: Skies Unknown: Multiplayer mit Deathmatch und Team-Deathmatch - 4Players.de

In Ace Combat 7: Skies Unknown kann man online im Deathmatch-Modus (Jeder gegen Jeder) und im Team-Deathmatch-Modus (Team-gegen-Team) gegeneinander antreten - maximal acht Spieler. Es stehen 28 Flugzeuge (mit je einem zusätzlichen Flugzeug in der Deluxe Edition und als Vorbestellerbonus) mit mehr als 100 Teilen und Waffen zur Verbesserung sowie über 300 Embleme und Spitznamen zur Personalisierung zur Verfügung. Außerdem bestätigten die Entwickler, dass auf besonders erfolgreiche Multiplayer-Teilnehmer (hoher Rang) ein "Kopfgeld" ausgesetzt wird, das den anderen Piloten viele Punkte einbringt, sofern sie sie vom Himmel holen können.Ace Combat 7: Skies Unknown erscheint am 18. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One sowie am 1. Februar für PC via Steam. Für PlayStation VR gibt es exklusive Missionen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Trailer BANDAI NAMCO Entertainment Europe