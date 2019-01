Ace Combat 7: Skies Unknown: Making-of-Videos über Wolken, Funksprüche, Musik und Virtual Reality - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat zwei Making-of-Videos zu Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht. Im ersten Entwickler-Tagebuch geht es um die Darstellung sowie die Funktion der Wolken, die Erzählung der Geschichte über Funksprüche mitten im Spielgeschehen und die Rolle der Musikuntermalung. Das zweite Tagebuch widmet sich hauptsächlich der Virtual-Reality-Umsetzung für PlayStation VR.Ace Combat 7: Skies Unknown ist am 18. Januar für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Die PC-Version soll am 1. Februar via Steam folgen. Für PlayStation VR gibt es exklusive Missionen. Unseren Test findet ihr hier: Endlich wieder spektakuläre Luftkämpfe! Mit Ace Combat 7: Skies Unknown feiert die Arcade-Action von Bandai Namco auf PlayStation 4 und Xbox One ihren lang vermissten Einstand.