Golem: Vorgeschichte als musikalisches Album von Martin O'Donnell (Halo) veröffentlicht - 4Players.de

Echoes of the First Dreamer: The Musical Preview to Golem ist der Name eines von Martin O'Donnell geschriebenen Albums, das auf musikalische Art die Vorgeschichte des für PlayStation VR entwickelten Golem erzählt. Es wird am 28. Juli auf CD veröffentlicht und ist seit heute bei Streaming-Diensten sowie zum Download erhältlich, u.a. über die Webseite des Vertriebs Sumthing Else Music Works.O'Donnell hat die Musik für Klavier und Orchester geschrieben. Sie spiegelt die Welt von Golem wieder, beschreibt aber Geschehnisse vor der Zeit, zu der das Abenteuer spielt. Der Komponist beschreibt sein Herangehen an Echoes of the First Dreamer mit den folgenden Worten:"Golem erzählt eine eher intime Geschichte - es handelt von einer kleinen Familie, die im Umland einer zerstörten Stadt lebt, weshalb ich mich für ein kleineres Ensemble entschieden habe als für vergangene Arbeiten: ein Klavier, Kammerorchester und Harfe. Geschrieben habe ich sie aber ausschließlich am Klavier und es war interessant zu sehen, wie sich die emotionale Wirkung eines Stücks von dem ausgehenden Piano-Solo bis zur vollständig orchestrierten Version entwickelte. Ich habe mich dafür entschieden, beide Versionen auf dem Album zu veröffentlichen, damit sie jeder hören und vergleichen kann."Martin O'Donnell (auch Marty O'Donnell) zeichnet für den Großteil der Musik in Bungies Halo-Serie verantwortlich und schrieb zunächst auch Musik für Destiny , bevor er von Entwickler Bungie entlassen wurde ( wir berichteten ). Im Anschluss gründete er mit Highwire Games sein eigenes Studio, in dem mit Jamie Griesemer der Game Designer von Halo als Creative Director an Golem arbeitet.Letztes aktuelles Video: Golem Conversation