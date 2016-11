CD Projekt RED: Polnisches Studio bereitet sich möglicherweise gegen feindliche Übernahme vor, aktuell bestehe aber keine Gefahr - 4Players.de

Liesel Weppen hat geschrieben: Wer sagt, dass der potentielle Käufer an CDP interessiert ist? Vielleicht geht es "nur" um eine Marke, wie z.B. Witcher, oder eben GOG?

Vielleicht hat auch jemand gar kein Interesse an CDP, sondern will die einfach nur weghaben?

Warum sollte nicht z.B. Steam/Valve CDP wegen GOG kaufen und dann den Laden einfach abwickeln? Zumindest in Deutschland hätte da aber wohl die Kartellbehörde was dagegen.

Microsoft hat Mojang auch nicht wegen des Studios gekauft, die haben die 2Mrd (oder wieviel waren es nochmal?) nur wegen der Marke "Minecraft" hingelegt, das sie das Studio auch dazukriegen, war da nur ein kleines Bonbon.

Der potentielle Käufer muss CDP komplett übernehmen, wenn er nur an dem einen oder anderen interessiert wäre. Was den Preis nur unnötig in die Höhe treibt. Deswegen wurde THQ auch nicht als Firma aufgekauft, die Konkurrenz hat geduldig das Insolvenzverfahren abgewartet und sich dann für günstig Geld einzelne Lizenzen herausgepickt. Und soooooo erfolgreich ist The Witcher nicht als Marke, sooo sehr viel Geld wird mit GOG auch nicht umgesetzt, damit sich eine vollständige Übernahme rentieren würde.Eher unwahrscheinlich. Da wird gutes Geld verdient, das macht man nicht einfach so "kaputt". Um es zu zerlegen und als Einzelelement zu verkaufen, ist GOG als Downloaddienst und The Witcher als Marke zu klein, um die Übernahmekosten für alles zusammen rentabel zu machen.Warum sollte Valve das tun? GOG ist nicht wirklich eine Konkurrenz zu Steam, die man "weghaben" muss. Da lohnt sich nicht mal der Aufwand darüber nachzudenken.Minecraft ist auch ne ganze Nummer größer als The Witcher, bei gleichzeitig geringerem Produktionsaufwand.Wie gesagt ......