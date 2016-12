CD Projekt RED: Witcher-3-Entwickler kassiert umgerechnet 6,8 Mio. Euro Förderung vom polnischen Staat für Erforschung von Spiel-Features wie nahtlosem Multiplayer - 4Players.de

Die polnische Regierung öffnet ihr Portemonaille für forschende Spiele-Entwickler. Witcher-3 -Entwickler CD Project Red ist vermutlich der bekannteste Nutznießer der staatlichen Förderung und hat beinahe 30 Millionen Zloty (entspricht ca. 6,8 Mio. Euro) erhalten, um Spiel-Features wie nahtlose Mehrspieler-Komponenten zu untersuchen: Das verkündete wccftech.com am Wochenende. Das Geld kommt demnach von der Initiative GameINN des Nationalen Zentrums für Forschung und Entwicklung. Eine offizielle pdf-Tabelle erläutert, dass die Summen für die Bereiche "city-creation," "seamless multiplayer," "cinematic feel" sowie "animation excellence" genehmigt wurden, so Gamespot.com . Das heiße aber nicht, dass kommende Projekte des Studios zwangsläufig das Bauen von Städten oder nahtlose Mehrspieler-Komponenten in den Vordergrund rücken werden, so das Magazin. Der Präsident des Entwicklers Adam Kicinski liefert folgende Erklärung, welche die Spiele-Entwicklung als einen der wichtigsten Pfeiler der polnischen Wirtschaft lobt:"Die Entwicklung von Videospielen ist eien hyper-innovative Beschäftigung, aber auch eine, die finanzielle Risiken birgt und beinhaltet kontinuierliche R&D-Arbeit und benötigt entlang des Weges viele Experimente sowie Prototypen. Unsere Industrie hat jetzt tatsächlich das Potenzial, der Champion der modernen polnischen Wirtschaft zu werden."Insgesamt seien 191 Mio. Zloty (43,4 Mio. Euro) vom polnischen Staat an Entwickler vergeben worden, unter anderem an Techland, CI Games, 11 Bit Studios, Bloober Team, Fuero Games, The Farm 51 und Vivid Games.