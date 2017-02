CD Projekt RED: Aktienkurs hat sich binnen zwei Jahren mehr als vervierfacht - 4Players.de

keiner einer hat geschrieben:

Alter Sack hat geschrieben:

Quatsch. Natürlich wird bei Aktienkursen von Aktionären auch der Ist-Zustand bewertet (natürlich auch die Spekulationen). Ich würde mir eher Sorgen machen an deiner Stelle wenn alles über die Spekulationen laufen würde. Und hättest du den kurzen Thread verfolgt würdest du wissen wie es zu dieser Rechnung kam. Und auch das GOG berücksichtigt wurde, mehr oder weniger.

Ich gebe dir aber Recht das heutzutage viele Aktien nur noch über was wäre wenn gekauft werden. Reine Zockerscheine und als Kapitalanlage kaum noch zu gebrauchen. Und das scheint bei CDP momentan auch so zu sein.

Soso Quatsch also! Warum sollte jemand Geld in ein Unternehmen investieren, wenn es ihm nicht um eine Wertsteigerung geht? Ja ich habe den Thread gelesen und du hast auf meine Aussage geantwortet, also darf ich auch davon ausgehen, das deine Antwort sich darauf bezieht. Ob CD Project überzeichnet ist oder nicht, kann man aus den gegebenen Informationen nicht ersehen, wenn dem so wäre, und ich das könnte, würde ich sofort meine Depos bemühen. Deshalb ist hier jede Aussage die den tatsächlichen Wert von CD Project glaubt bemessen zu können einfach nur an den Haaren herbei gezogen. Vielleicht hat CD Project ja auch noch ein paar 10000 Apple Aktien im Safe liegen? Wissen wir das? Nein? Ach schau mal her!