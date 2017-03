CD Projekt RED: Witcher-Autor Andrzej Sapkowski über die Lizenz-Vergabe an CD Projekt Red und seine Dummheit - 4Players.de

Andrzej Sapkowski, Autor und Erschaffer der Welt von The Witcher, sprach bei Eurogamer über die Lizenz-Vergabe an CD Projekt Red und stellte klar, dass er damals "zu dumm war" und den Erfolg von der Spiele-Reihe nicht vorhersehen konnte. Sapkowski erzählte in dem Interview, dass er damals (1996) nichts für Computer- und Videospiele übrig hatte und das "neue Medium" ihn praktisch nicht interessiert hätte. Als dann CD Projekt Red bezüglich der Witcher-Lizenz anfragte, verkaufte der Schriftsteller sämtliche Rechte auf einen Schlag - für einen Batzen Geld, wie er selbst meint, während Marcin Iwinski (Mitbegründer von CD Projekt Red) sagte, dass es gar nicht so viel Geld war. Sapkowski stimmte zu, dass sie neue Geschichten in seinem Witcher-Universum schreiben und seine Welt sowie die Ontologie benutzen durften. Er sagte, dass sie ihm beweisen sollten, "wie gut sie" bei CD Projekt Red seien. Ansonsten war er sowohl in die Entwicklung des Spiels als auch in die Marketing-Aktionen nicht mit einbezogen.Rückblickend betrachtet, meinte Sapkowski, war es ziemlich dumm, die gesamten Rechte auf einen Schlag abgetreten zu haben. CD Projekt Red hatte ihm sogar eine prozentuale Gewinnbeteiligung angeboten, die lehnte er aber ab, weil er das Geld lieber auf einen Schlag haben wollte. Im Nachhinein meinte er: "Ich war dumm genug, alles in ihrer Hand [CD Projekt Red] zu lassen, da ich nicht an ihren Erfolg geglaubt hatte. Aber wer hätte diesen Erfolg vorhersehen können? Ich nicht." Außerdem sei es schon so weit gekommen, dass die ausländischen (vor allem englischen) Versionen seiner Witcher-Bücher mit neuen Umschlagrückseiten und Artworks versehen wurden, die besser zur Spielreihe passen würden.