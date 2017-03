CD Projekt RED: Witcher-Verkäufe knacken 25-Millionen-Marke, Arbeiten an Cyberpunk laufen gut und für die Zukunft der Witcher-Reihe gibt es Hoffnung - 4Players.de

Bei CD Projekt RED darf man sich wieder für das Erreichen eines Meilensteins feiern: Wie PC Gamer berichtet, schreibt das polnische Studio in seinem Finanzbericht für das (Geschäfts-)Jahr 2016, dass die Witcher-Reihe die Marke von 25 Millionen Verkäufen durchbrochen habe. Der erste Teil der bisherigen Trilogie erschien 2007, gefolgt von The Witcher 2: Assassins of Kings im Jahr 2011 und schließlich The Witcher 3: Wild Hunt im Jahr 2015, mit dem allein man seit der Veröffentlichung Einnahmen von 250 Millionen Dollar verbuchen kann.Und wie geht es mit der Reihe weiter? Wie Gamespot schreibt, hat man bei einem Manager-Meeting erneut betont, dass mit der Trilogie die Geschichte rund um Geralt von Riva abgeschlossen sei. Allerdings wird nicht ausgeschlossen, dass man irgendwann nicht doch wieder in die Fantasy-Welt von Autor Andrzej Sapkowski zurückkehrt. "The Witcher wurde als Trilogie designt und eine Trilogie kann keinen vierten Teil haben, oder doch?", so ein Leiter bei CD Projekt RED im Rahmen einer Q&A-Session. "Wir mögen diese Welt sehr. Wir haben 15 Jahre unseres Lebens und viel Geld darin investiert. Also denken wir darüber nach [,ein viertes Witcher-Spiel zu machen]." Schon im Dezember meinte CEO Adam Kicinski, es wäre unfair gegenüber den Fans der Reihe, wenn man kein viertes Spiel der Saga in Angriff nehmen würde.Derzeit ist man allerdings noch voll mit Cyberpunk 2077 beschäftigt, dem nächsten großen Rollenspiel der Polen. Im Rahmen der Fragerunde gab es auch diesbezüglich ein kurzes Update, das von Gamespot aufgegriffen wurde: Demnach kommt man bei der Entwicklung offenbar sehr gut voran und bezeichnet den aktuellen Stand als "ziemlich fortgeschritten". Allerdings hat man mehrfach betont erst dann etwas zeigen zu wollen, wenn man dazu bereit ist und genug Material zur Verfügung steht. Entsprechend groß ist aktuell noch der angepeilte Zeitraum für eine Veröffentlichung, der sich zwischen 2017 und 2021 bewegt.