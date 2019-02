CD Projekt RED: Streit um Lizenzgebühren mit Witcher-Autor Andrzej Sapkowski allem Anschein nach beigelegt - 4Players.de

Der Streit um die zusätzlichen Lizenzgebühren für die "Witcher-Nutzung" zwischen dem ursprünglichen Schöpfer (Autor Andrzej Sapkowski) und CD Projekt Red (Entwickler der Witcher-Spiele) ist allem Anschein nach beigelegt worden. Laut eines Artikels in Puls Biznesu via Wccftech ist eine "gütliche Einigung" erzielt worden. Sapkowski wird eine Entschädigung von CD Projekt Red angeboten bekommen, aber der Betrag wird viel niedriger als die Summe ausfallen, die Sapkowski gefordert hatte. Sapkowski wollte knapp 14 Mio. Euro an zusätzlichen Lizenzgebühren haben. Darüber hinaus wird diese Entschädigung als eine Form der Anerkennung für die Arbeit von Sapkowski und zur Pflege einer guten Beziehung zu ihm beschrieben. Die Höhe der Zahlung wurde nicht erwähnt.Der ursprüngliche Deal zwischen dem polnischen Autor und CD Projekt Red sah eine feste Summe für die Witcher-Lizenz vor, und zwar 35.000 Zloty (ca. 8.000 Euro). Rückblickend betrachtet, meinte Sapkowski, war es ziemlich dumm, die gesamten Rechte auf einen Schlag abgetreten zu haben. CD Projekt Red hatte ihm sogar eine prozentuale Gewinnbeteiligung angeboten, die lehnte er aber ab, weil er das Geld lieber auf einen Schlag haben wollte. Im vergangenen Jahr waren der Autor und seine Anwälte dann der Ansicht, dass die ursprüngliche Regelung "nicht ausreichend genug war" und zusätzliche Lizenzgebühren gezahlt werden müssten. CD Projekt Red hielt die Forderung für unbegründet ( wir berichteten ).