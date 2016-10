Eagle Flight: VR-Adler auf Oculus Rift abgehoben - 4Players.de

Screenshot - Eagle Flight (HTCVive) Screenshot - Eagle Flight (HTCVive) Screenshot - Eagle Flight (HTCVive) Screenshot - Eagle Flight (HTCVive) Screenshot - Eagle Flight (HTCVive) Screenshot - Eagle Flight (HTCVive) Screenshot - Eagle Flight (HTCVive)

Wie Ubisoft mitteilt , ist Eagle Flight am 18. Oktober 2016 auf Oculus Rift gestartet. Die Umsetzung des Virtual-Realtiy-Fliegers für PlayStation VR soll am 8. November, die für HTC Vive am 20. Dezember in die Lüfte steigen. Der Titel sei mit einem Fokus auf Zugänglichkeit und Komfort gezielt für VR entwickelt worden. Die Steuerung sei ebenso intuitiv wie präzise und lasse Spieler beeindruckende Stunts mit sensationellem Flug-Feeling ausführen.Weiter heißt es: "Eagle Flight wurde von FunHouse, einer Abteilung von Ubisoft Montreal, entwickelt. Das Spiel lässt die Spieler als Adler über Paris und seine berühmten Sehenswürdigkeiten fliegen. Allerdings nicht über das Paris, wie wir es heutzutage kennen, sondern zu einer Zeit, 50 Jahre nachdem die Menschen von der Welt verschwanden. Die Natur und die Tierwelt haben die Stadt zurückerobert und ein atemberaubendes Szenario geschaffen. Diese einzigartige Umgebung erkunden die Spieler im freien Flug, sie erleben ihre Abenteuer hautnah. Im Einzelspielermodus feilen die Spieler an ihren Flugfähigkeiten und lernen neue Tricks. Im Multiplayermodus bestreiten sie spannende 'Beutejagd'-Matches mit bis zu sechs Spielern."Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer