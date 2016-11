Eagle Flight: Cross-Plattform-Play (PSVR, Rift und Vive) angekündigt; auch für Werewolves Within und Star Trek: Bridge Crew vorgesehen - 4Players.de

Werewolves Within

Das VR-Spiel Eagle Flight von Ubisoft unterstützt ab sofort auch Cross-Plattform-Play. Somit können Spieler auf PlayStation VR, Oculus Rift sowie HTC Vive miteinander bzw. gegeneinander spielen. Neben Eagle Flight werden auch die kommenden Titel Werewolves Within und Star Trek: Bridge Crew (ab Verkaufsstart) Cross-Plattform-Play unterstützen."Unsere VR-Titel mit einer Cross-Plattform Funktionalität auszustatten, war schon von Anfang an unser Ziel und wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass Eagle Flight, Werevolves Within und Star Trek: Bridge Crew diese Cross-Plattform Funktionalität über PSVR, Oculus Rift sowie HTC Vive zur Verfügung stellen werden", erklärte David Votypka, Senior Creative Director von Red Storm.Eagle Flight ist derzeit erhältlich für PSVR und Oculus Rift. Es wird ab dem 20. Dezember auch für HTC Vive verfügbar sein. Unseren Test findet ihr hier erscheint am 6. Dezember 2016.wird am 14. März. 2017 starten.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer