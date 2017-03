System Shock 3: Starbreeze ist als Publisher an Bord und investiert 12 Millionen Dollar - 4Players.de

Geleitet wird das Team bei Otherside Entertainment von Warren Spector (System Shock, System Shock 2, Thief: The Dark Project und Deus Ex).

do it again warren^^nun das hört sich ja erstmal ganz gut an soweit. systemshock fand ich damals klasse, den zweiten teil. den ersten habe ich nicht gespielt. gut, damals waren derlei spiele auch rar aber scifi grusel geht doch immer und mit angehauchtem rpg geht da immer ncoh einiges. was mich bei systemshock 2 ein wenig gestört hatte war das ende, war so , wie soll man sagen, witzig?! hat die ernsthaftigkeit die man während des spielens empfand ein wenig weggeblasen.