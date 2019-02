System Shock 3: Starbreeze gibt Veröffentlichungsrechte an OtherSide Entertainment zurück - 4Players.de

Artimas schrieb am 13.02.2019 um 13:48 Uhr

Irgendwie habe ich das Gefühl da wir nie ein System Shock 3 sehen werden. Und ehrlich gesagt ist das in diesem Fall vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn was OtherSide mit Underworld veröffentlicht hat, war in meinen Augen eine absolute Frechheit. Und besonders traurig, weil die Vision hinter dem Spiel gut war. Aber dann letzten Endes wohl doch zu Ambitioniert für die Größe des Entwicklerteams. Und eine ordentliche Qualitätssicherung hat man sich offenbar direkt sparen müssen. Und das trifft einen so kleinen Entwickler dann natürlicher besonders hart, weil Spieler heute einfach Veröffentlichungen in diesem Zustand leid sind und dann umgehend das ganze Ding sofort umtauschen und negativ bewerten.