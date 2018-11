Brawlhalla: Free-to-play-Kampfspiel für Switch und Xbox One verfügbar; Rayman-Update startklar - 4Players.de

"Der Kick-Box-Modus ersetzt die Schlägerei der Woche: Die Spieler können sich in die Warteschlange für den Kick-Box-Modus stellen sowie mit Freunden lokal oder online spielen. Der Standardmodus ist 2v2, aber im Couchmodus und in benutzerdefinierten Lobbys können Spieler Kick-Box Matches mit zwei bis acht Spielern erstellen.

Neue Teamfoto-Pose: In dieser allerersten Team-Pose können Spieler in der Nähe gemeinsam posieren. Nur ein Spieler muss die Pose haben, damit andere mitmachen können, und selbst Gegner können am Spaß teilnehmen!

Neuer KO-Effekt: Mittelalterlicher Drache

Neues Podium: Zauberhafter Baum

Neuer Begleiter: Lum King

UI-Übernahme

Zusätzlich 250 Gold zum täglichen Anmeldebonus jedes Spielers

Gegenstände von diesem bleiben auch nach Ende des Events in Mallhalla verfügbar"

Das Free-to-play-Kampfspiel Brawlhalla , das auf dem PC und der PlayStation 4 mehr als 15 Millionen Spieler aufweist, ist nun auch für Switch und Xbox One verfügbar. Ein Update sorgt außerdem dafür, dass Rayman auf allen verfügbaren Plattformen die bunte Helden-Riege erweitert und der Kick-Box-Modus eingeführt wird."Rayman bringt seine körperlosen Kung-Fu-Kombinationen in die Welt von Brawlhalla und tritt damit allen Kriegern entgegen, die von Odin und seinen Walküren nach Walhalla gebracht wurden. Raymans einzigartige Waffen sind seine Fäuste. Mit den Boxhandschuhen aus Rayman Legends verprügelt er seine Gegner, mittels seiner Axt surft er durch die Arenen und mäht dabei seine Feinde nieder. Wenn Rayman seine Spezialmanöver verwendet, kann er den Lums in einer Kombo-Sieg-Bewegung folgen, während seine Helikopterhaare im Wind surren. Das Update enthält auch Skins für Rayman und alle seine Freunde: Rayman wird mit den drei Skins von Sir Rayelot, Raymesis und Raydvar starten (Rayman getarnt als Bodvar, Brawlhalla's Wikingerheld); Cowgirl Legend Cassidy wird einen epischen Globox Skin haben und Valkyrie Legend Brynn wird einen epischen Barbara Skin haben.""Der Kick-Box-Modus ist ein neuer Modus, der allen Brawlhalla-Spielern zur Verfügung steht. In diesem Spielmodus kämpfen die Legenden darum, einen Fußball zu schlagen, zu treten und in das gegnerische Tor zu schießen, während sie ihr eigenes Tor verteidigen. In diesem Modus, der auf dem Kick-Box-Minispiel von Rayman Legends basiert, kann es schnell verrückt werden, denn je häufiger der Ball getroffen wird, desto weiter und schneller bewegt er sich."Letztes aktuelles Video: Rayman and Kung Foot TrailerHeute ist außerdem ein dreiwöchiges Rayman-Event gestartet worden:"Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Die Spieler können aus über 40 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere antreten. Die dritte jährliche Brawlhalla Weltmeisterschaft findet vom 16. bis 18. November im Rahmen der DreamHack Atlanta statt."