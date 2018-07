Air Missions: HIND: Helikopter-Luftkampf-Action im Anflug auf die PS4 - 4Players.de

3Division und SOEDESCO werden Air Missions: HIND am 25. September 2018 auch für PlayStation 4 veröffentlichen. Die bereits für PC ( Steam ) und Xbox One erhältliche Heli-Action wird sowohl als Download im PlayStation Store als auch als Box-Version im Einzelhandel erscheinen. Dazu heißt es vom Hersteller: "Air Missions: HIND ist der erste Helikopter-Luftkampf-Simulator erhältlich für Konsolen. Das Spiel basiert auf dem Mi-24 Hind-Kampfhubschrauber, der auch unter dem Namen 'Fliegender Panzer' bekannt ist. In Air Missions: HIND erhalten Spieler die volle Kontrolle über diesen schwerbewaffneten Koloss der Lüfte.""Vor jeder Mission kann das Aussehen des Helikopters entsprechend dem Missionsziel und den Bedingungen angepasst werden. Neben einem Geschütz an der Vorderseite des Helikopters können zwei Waffen deiner Wahl an den Tragflächenstummeln angebracht werden. Spieler können aus einer großen Auswahl an Waffen wählen, wie der Grjasew-Schipunow GSch-23, GUV-Waffenbehältern, FAB-Bomben und verschiedenen Raketen wie der AAM, MCLOS, SACLOS, S-5, S-8, S-13 und S-24." Hier erste Spielszenen:Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer