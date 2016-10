Virtual Reality: PlayStation VR wird sich laut Schätzungen von SuperData in diesem Jahr fünf mal so oft verkaufen wie HTC Vive - 4Players.de

2.602.370 Stück des Virtual-Reality-Headsets für die PlayStation 4 verkaufen. Bei bislang 40 Millionen PS4-Konsolen wären das 6,25% der Nutzerbasis. Die HTC Vive soll laut den Schätzungen bis Jahresende 420.108 Stück absetzen, bei Oculus Rift sind es demnach 355.088 Stück, bei Googles neuer Plattform Daydream 450.083 Stück . Eine beachtliche Zahl könne auch Samsungs mobile VR-Plattform Gear VR erwarten, die laut dem Marktforschungsunternehmen bis Ende 2016 geschätzte 2,316,632 Stück abgesetzt haben wird.



Das Marktforschungsunternehmen SuperData geht davon aus, dass sich PlayStation VR bis zum Ende des Jahres fünf mal so oft verkaufen wird wie HTC Vive: Wie Develop-Online.net berichtet, soll Sonys Headset laut SuperData in dem kurzen Zeitraum üppigeLetztes aktuelles Video: VR First