Virtual Reality: Erster VR-Escape-Room öffnet am 1. November in Zürich seine Pforten - 4Players.de

Am 1. November öffnet in Zürich das " Virtual Reality Center " seine Pforten. Dort können Spieler auf einer Fläche von mehr als 150m² in virtuelle Welten eintauchen.

Getrackt wird man mit so genannten "Tracking Points", die Spieler und Objekte auf 0,1 Millimeter genau im Raum bestimmen können. Folgende Spielerfahrungen stehen zur Verfügung oder sind für die Zukunft geplant:Explorer – Beta PhaseDer Explorer ist die Einsteiger Mission – Ziel dieser Trainingseinheit ist es dich für weitere Aufträge vorzubereiten, erkunde in aller Ruhe fremde Welten und vergessene Zivilisationen. Allfällige Kontakte mit anderen Spezien sollten freundliche und gefahrlos verlaufen. Dank deiner Verbindung mit dem Command Center kann dir jeweils ein Tipp gegeben werden.Shooter – coming soonEin Auftrag der besonderen Art, dein Squad und du gehen auf eine wichtige Mission direkt durch unseren General erteilt. Ein vermisstes Transportschiff ist auf dem Radar aufgetaucht. Jegliche Kontaktversuche sind gescheitert. Auf dem Schiff befinden sich Ladungen von höchstem Wert für uns – alle Objekte müssen gefunden werden. Passt bei diesem Auftrag besonders auf, wir erwarten starken Feindkontakt.Horror – coming soonDas finale Erlebnis – eine Mission ist gescheitert und dein Squad erwacht an einem fremden Ort. Der grösste Teil deiner Ausrüstung ist beschädigt oder verschwunden und es scheint keine Verbindung zum Command Center zu bestehen. Rette deinen Squad aus dieser misslichen Lage und Denk daran „no one is left behind“ – nur zusammen könnt ihr überstehenLetztes aktuelles Video: VR-Center Zuerich