Virtual Reality: VR-Headset FOVE mit Augen-Tracking lässt sich ab morgen vorbestellen - 4Players.de

Morgen starten die Vorbestellungen für das VR-Headset FOVE: Das gibt der Hersteller auf der offiziellen Website bekannt . Der Startschuss fällt in der Nacht zwischen Mittwoch, 2. November und Donnerstag, 3. November, und zwar exakt um Mitternacht deutscher Zeit. Das Headset soll bekanntlich mit der Hilfe von Augentracking das VR-Erlebnis verbessern: Da stets gemessen wird, in welche Richtung der jeweilige Augapfel schaut, wird der Fokus des Bildes auf den entsprechnenden Bildabschnitt gelegt. Dadurch lasse sich ein deutlich natürlicheres, augenschonenderes und übelkeitsärmeres Erlebnis erschaffen als mit den klassischen Konkurrenz-Headsets, so das Startup-Unternehmen Fove Inc., welches vom ehemaligen Sony-Mitarbeiter Yuka Kojima gegründet wurde ( mehr zur Technik hier ).Ein Preis wird auf der offiziellen Website noch nicht genannt, Kickstarter-Unterstützern wurde seinerzeit ab 349 Dollar ein Headset versprochen. Die Kampagne brachte vor gut einem Jahr rund 480.000 Dollar ein.Letztes aktuelles Video: VR-Center Zuerich