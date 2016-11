Virtual Reality: "Biggest Loser" der Weihnachtssaison: SuperData korrigiert die Verkaufsprognosen für VR-Geräte drastisch, vor allem bei PlayStation VR - 4Players.de

Jim Panse schrieb am 01.12.2016 um 12:00 Uhr

Vor ein paar Tagen in der Zentrale von SuperData:

"Fuck! Wir haben uns mit unseren Zahlen total vermacht! Wer hat die überhaupt errechnet?"

"Kevin."

"Was? Ist der nicht unser Facility Manager?"

"Ja, aber wir haben sonst keinen der sich mit den Dingern auskennt. Kevin hatte wenigstens mal nen Artikel über VR gelesen."

"So ein Dreck. Okay... ganz ruhig. Wir müssen nur geschickt von unserem Versagen ablenken, damit die Leute nicht merken, dass wir uns hier alle Zahlen aus dem Arsch ziehen."

"Wir korrigieren die Werte stark nach unten und erklären das Produkt zum Biggest Loser!"

"Wie in dieser dämlichen Soap!"

"Genau. Das ruft direkt Bilder im Kopf der Leute hervor."

"Und schreibt noch schnell was von falschem Marketing. Damit die Leute es auch schlucken."

"Alles klar. Ich sag Kevin gleich bescheid."