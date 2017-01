Virtual Reality: Pimax will auf der CES ein VR-Headset mit dualer 4K-Auflösung und 200°-Blickfeld vorstellen - 4Players.de

DonDonat schrieb am 02.01.2017 um 12:49 Uhr

Dass ist wie StarVR wohl eher ein "Proof of Conzept" als ein Richtiges Produkt...

Klar ist es technisch möglich so was zu bauen, aber die Verwendung für den Endkunden ist nicht wirklich realistisch.

Schon ein einziges 4k Display brauch ne 1070, realistischer sogar ne 1080.

Vielleicht kommt so was noch für Spiele-Hallen in Frage, die sich einen Rechner mit 2x (bis 4x) 1080 (Ti) leisten können aber zumindest in den nächsten Jahren absolut nicht für die den Endkunden :wink: