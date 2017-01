Virtual Reality: Streaming-Box "KwikVR" soll Rift und Vive vom Kabelsalat befreien - 4Players.de

Das Gerücht zur kabellosen HTC Vive 2 wurde leider dementiert, stattdessen sprießen geradezu die Alternativlösungen von Fremdherstellern aus dem Boden. Wie vrnerds.de berichtet, will auch das auf Cloud-Computing spezialisierte Unternehmen Scalable Graphics eine Streaming-Box herausbringen, welche das Kabel von HTC Vive und Oculus Rift überflüssig machen soll. Die vorerst nur in China vorbestellbare Hardware-Erweiterung hört auf den Namen KwikVR, ist mit beiden großen PC-Headsets kompatibel, wird an einem Gürtel befestigt und soll knapp 500 Gramm auf die Wage bringen. Das Magazin erläutert:"Das neue System wird aktuell am Gürtel angebracht und besitzt einen HDMI Port und zwei USB Ports. Ihr schließt an diese Box die Kabel an, die ihr ansonsten in den PC stecken würdet. KwikVR wird die Daten per WiFi (5Ghz) übertragen und nicht wie TPCAST auf einen WiGig 60Ghz Transmitter setzen. Um die nötige Qualität zu gewährleisten, wird das System mit einem eigenen Router und einem HDMI Dongle für den PC ausgeliefert. Laut Scalable Graphics soll die Latenz unter 12 Millisekunden liegen und die Headsets sollen mit der nativen Auflösung und 90 Bildern pro Sekunde versorgt werden. Das Bild wird aber natürlich für die Übertragung komprimiert."Auch die Konkurrenzsysteme TPCAST und RIVVR sollen auf der am 5. Januar in Las Vegas startenden Consumer Electronics Show (CES) näher vorgestellt werden.