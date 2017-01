Virtual Reality: Fox kündigt "VR Experience" zu Alien: Covenant an; Ridley Scott produziert - 4Players.de

Fox Innovation Lab hat u.a. laut Unterhaltungsmagazin Variety sowie VRFocus ein Virtual-Reality-Erlebnis zu Alien: Covenant angekündigt. Was man darin erleben wird, behält das Studio noch für sich. Fox erwähnt lediglich "eine furchteinflößende Reise in die Tiefen des Alien-Universums" und beschreibt die Erfahrung mit den folgenden Worten:"Zuschauer werden die wahre Bedeutung von Terror kennenlernen, während sie sich einen Weg durch die schrecklichen außerirdischen [Engl.: alien, Anm. d. Red.] Schauplätze bahnen und eine Geschichte erleben, in der jede Entscheidung den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen könnte."Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es derzeit nicht; der Film kommt Mitte Mai ins Kino. Dessen Regisseur Ridley Scott werde das Projekt als ausführender Produzent begleiten. Schon in dem ebenfalls bei Fox Innovation Lab entstandenen VR-Abenteuer The Martian , das ebenfalls zu einem gleichnamigen Film entstand, übernahm Scott diese Rolle.Das Lab wurde als Ableger von Filmstudio Twentieth Century Fox ins Leben gerufen, um das Entstehen neuer Erlebnisse auf verschiedenen Plattformen voranzutreiben.Letztes aktuelles Video: Trailer KwikVR