Virtual Reality: Micro-VR-Display von Kopin mit der Auflösung "2k x 2k" könnte das Fliegengitter-Problem stark entschärfen - 4Players.de

Das Magazin Road to VR ist auf der CES über ein interessantes Stück Technik gestolpert, welches in künftigen Virtual-Reality-Headsets das Problem des sichtbaren Pixelgitters massiv entschärfen könnte. Das "Microdisplay" des Herstellers Kopin mit dem Namen "Lightning" ist demnach speziell auf die Nutzung in VR-Headsets zugeschnitten und bietet eine Auflösung von 2048 x 2048 Pixeln, bei einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Da pro Headset zwei der OLED-Screens verbaut werden, läge die Auflösung deutlich höher als beim heutigen Großteil der Konkurrenz (Rift und Vive nutzen momentan 1080 x 1200 Pixel pro Auge). Vorteilhaft soll sich außerdem die geringe Latenz von 10 Mikrosekunden auswirken.Als Vorteil und Problem könnte sich die kleine Baugröße mit nur einem Zoll Diagonale erweisen: Einerseits soll die schlanke Bauform ein geringes Gewicht begünstigen, andererseits ist laut Road to VR eine starke Vergrößerung nötig, was bislang sichtbaren Ringe bzw. Schlieren ("God rays") der benutzten Fresnel-Linsen stärker zum Vorschein brachte. Kopin präsentiert die Lightning momentan mit der eigenen patentierten "Pantile"-Optik. Bei einem Sichtfeld von 90 Grad ist laut Displayplus.net ein Formfaktor von der "einer dicken Brille" möglich . Auch Konkurrenzfirmen wie eMagin hätten bereits Microdisplays präsentiert (2k x 2k bei 100 Grad Sichtfeld), die bis vor kurzem noch nicht für VR geeignet gewesen wären, mittlerweile mit spezieller Optik aber dazu tauglich seien.In einem Interview habe Kopin-CEO John Fan erklärt, dass die Fertigung von Lightning für 50 Dollar pro Panel möglich sei. Die Entwicklungsabteilung arbeite zudem bereits an Displays mit einer Auflösung von "3k x 3k", etwa Ende des Jahres sollen entspechende Ergebnisse präsentiert werden. Die Firma Pimax stellte im Rahmen der CES übrigens ein Headset mit mit dualer 4K-Auflösung vor - allerdings auf einem verbeiterten Blickfeld von 200° ( zur News ).Letztes aktuelles Video: Trailer KwikVR