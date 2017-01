Virtual Reality: Asiatische Hersteller verkaufen Hygiene- und Batman-Masken für VR-Headsets - 4Players.de

"Sei der Batman, ohne Schweiß!" - mit diesem Slogan könnte der Amazon-Anbieter dieser VR-Hygiene-Masken werben. Der Name Batman fällt aus markenrechtlichen Gründen natürlich nicht, die Form von Jackies "VR Bat Shaped Disposable Virtual Reality Hygiene Black Mask For VR Headset" erinnert aber ein wenig ans Vorbild und ergänzt somit mehr oder weniger stilsicher Spiel-Sessions mit Batman: Arkham VR . Der Blog "Missmolotov" hat mittlerweile einige "Überzieher" gefunden , welche das Hygiene-Problem von Virtual-Reality-Headsets entschärfen. Freunde bewegungsintensiver PSVR-Titel kennen die Situation: Kaum hat man ein Viertelstündchen mit den Move-Controllern in der Luft herumgerudert, fängt es an der schwitzenden Stirn an zu jucken. Und der nächste Spieler ist nicht gerade scharf darauf, sich danach das fettige Polster ins Gesicht zu klatschen.Viele Hersteller hatten solche Masken bereits bei frühen VR-Demos auf Messen parat. Der Großteil der übers Gesicht spannbaren Tücher muss aber offenbar nach wie vor aus Asien importiert werden, wo Gesichtsmasken ohnehin zum Alltag gehören. Der Blog ist zumindest nur bei fernöstlichen Exemplaren fündig geworden, z.B. bei Gametechs japanischer VR-Balaklava von Playasia.com mit der appetitlichen Beschreibung "Anti-fouling mask" oder diesem einfacheren Tuch (die hier verlinkten britischen Amazon-Händler liefern allerdings nicht nach Deutschland). Der Blog ist sichtlich besessen von jeglicher PSVR-Hardware, so dass es dort auch Tipps für Ladegerät-Ständer oder andere Gadgets gibt.Letztes aktuelles Video: Trailer KwikVR