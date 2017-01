Virtual Reality: Können Free-to-play-Titel und In-App-Purchases dabei helfen, mehr Spiele zu verkaufen? - 4Players.de

Angry Birds

Obwohl der Geschäftsführer von Epic Games, Tim Sweeney, die aktuelle Virtual-Reality-Hardware auf einem guten Weg sieht, sind exklusiv dafür entwickelte Spiele aus sich selbst heraus kaum gewinnbringend Develop hat deshalb zwei erfahrene Spielemacher gefragt, welche Möglichkeiten sie sehen dies zu ändern.Tommy Palm, der für Candy Crush mitverantwortlich zeichnet, und Sam Watts, dessen Unternehmen Make Real u.a. VR-Erlebnisse konzipiert, haben darauf verschiedene Antworten. So meint Watts etwa, dass Entwickler Free-to-play-Spiele sowie Titel mit In-App-Purchases, also kostenpflichtigen Inhalten, veröffentlichen könnten. Immerhin seien Spieler noch unsicher, wie viel Geld sie für ein VR-Erlebnis ausgeben möchten: Viele kleine, experimentelle Werke ohne nennenswerten Wiederspielwert verunsichern laut Watts derzeit potentielle Käufer.Watts: "Auf lange Sicht ist es nicht mein favorisiertes Vertriebsmodell, aber Free-to-play-Spiele und solche mit In-App-Purchases könnten die Einstiegshürde senken, was das Bezahlen eines Betrags im Vorfeld angeht."Palm erhofft sich hingegen einen Titel, der Spieler ähnlich wie Angry Birds dazu bringt, regelmäßig ein und dasselbe Spiel zu starten: "Der VR-Markt braucht jetzt Spiele mit genug Tiefe und Anziehungskraft, um Benutzer dazu zu bewegen, immer wieder zu ihnen zurückzukehren. Mobile Spiele brauchten lange, bevorder Durchbruch gelang, der die Industrie veränderte."Auch ein Multiplayer-Titel mit den richtigen Inhalten könnte laut Palm einen entscheidenden wirtschaftlichen Impuls setzen. Denn obwohl solche Spiele eine relativ lange Entwicklungszeit verschlingen würden, sei es diese Art Inhalt, die in einer Virtual Reality hervorragend ankommen könnte.Letztes aktuelles Video: Trailer KwikVR