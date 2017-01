Virtual Reality: HTC Vive verkauft sich laut Epics Tim Sweeney doppelt so gut wie Oculus Rift: "offene Systeme werden siegen" - 4Players.de

Die Hersteller von VR-Headsets sind bekanntlich knausrig mit offiziellen Verkaufszahlen. In einem Interview mit dem Magazin Glixel hat aber immerhin jemand von außen eine Einschätzung der Kräfteverhältnisse aus dem Hut gezaubert: Epic-Chef Tim Sweeney behauptet in dem Gespräch, dass sich die HTC Vive bislang doppelt so gut verkauft habe wie Konkurrent Oculus Rift . Insgesamt seien bislang 500.000 Headsets für den PC verkauft worden, was sich seiner Schätzung nach in jedem weiteren Jahr verzweifachen bis vervierfachen werde, bis schließlich 200 Mio. Einheiten erreicht sind. Dazu kämen momentan natürlich noch "diverse Millionen VR-Einheiten für Smartphones" sowie PlayStation VR, für das er keine Zahlen parat habe. Eine Quelle nannte Sweeney allgemein nicht.Der Technik VR prophezeit er also eine rosige Zukunft, bei der sich allerdings freiere Systeme durchsetzen würden: "letztendlich werden offene Plattformen siegen". HTCs Lösung sei ihm deutlich lieber als Facebooks geschlossenes System Oculus Rift. In der Vergangenheit habe Sweeney sich auch gegen den Windows-Store und Microsoft's Universal Windows Platform (UWP) ausgesprochen, so das Magazin. Sweeney erläutert im aktuellen Interview:"Wenn du die Oculus-Treiber installierst, kannst du standardmäßig nur den Oculus-Store benutzen. Du musst dich durch das Menü wühlen und das ausstellen, wenn du Steam laufen lassen willst. Was alle machen. Das schreckt nur ab und sendet die falsche Nachricht an Entwickler. Es sagt Entwicklern: 'Wir behalten dich im Auge. Wir werden die Sache hier dominieren. Und früher oder später wird deine Freiheit ablaufen.' Das ist eine schreckliche Präzedens. Ich habe leidenschaftlich dagegen gestritten."Letztes aktuelles Video: VR Im Wandel der Zeit