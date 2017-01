Virtual Reality: VR-Spielhalle und -Store "Virtual Reality Lounge" eröffnet im Februar in Bad Hersfeld - 4Players.de

- mit der HTC VIVE...

Ihr wollt nicht Unmengen an Geld ausgeben, aber möchtet trotzdem VR-Games spielen ?

Dann kommt zu uns und zahlt nur die gebuchte Spielzeit.

Ihr könnt in eurer Lounge in eine andere Welt eintauchen, Dinge erleben die euch begeistern.

Dort habt Ihr genügend Platz für die Bewegung in der Virtual Reality, ohne euch zu stoßen oder zu stolpern. Dazu eine gemütliche Möglichkeit zum Chillen. Während eure Freunde spielen, könnt Ihr alles auf einem Fernseher mitverfolgen.

Wenn ihr wollt bringt eure eigenen Kopfhörer oder Headset mit, selbstverständlich haben wir auch Kopfhörer in unsern Räumen für euch da.



(...)

Jetzt exklusiv bei uns: Der Virtualizer Wir freuen uns, dass wir die ersten auf dem deutschen Markt sind, die euch mit dem Virtualizer in Spielen laufen lassen können! Ihr könnt euch Dank des Virtualizer, frei mit einer natürlichen Laufbewegung im Spiel Bewegen. Erlebt die Bereicherung im Gaming !!!!"

VR-Begeisterte in Bad Hersfeld und Umgebung sind bald nicht mehr auf ihr Headset in den eigenen vier Wänden angewiesen: Wie arcade-lounge.de verkündet, eröffnet im Februar die zweite VR-Spielhalle des Betreibers, und zwar in der hessischen Kreisstadt. Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern werden HTC-VIVE-Brillen und Threadmills (Cyberith Virtualizer) vermietet, erläutert die Pressemitteilung:"Diese Geräte ermöglichen das Sehen und Laufen in der virtuellen Welt. Die Kunden können sich Spiele aussuchen ,mit Google Tilt Brush künstlerisch betätigen oder in in einer Unterwasserwelt spazieren gehen uvm.. Zusätzlich kommt relativ zeitnah der Birdly, ein Flugsimulator, in unseren Store. Das wäre dann auch der bis dahin einzige in Deutschland. Alle Geräte und Techniken sind höchst innovativ und nicht zu vergleichen mit der Consumer Technik."Neben dem hauseigenen Store gibt es auch eine Partnerschaft mit der "VR-Immobilien GmbH", welche offenbar passende Objekte für weitere Standorte vermitteln soll. Das Angebot für Spieler wird auf der offiziellen Website folgendermaßen erläutert:Letztes aktuelles Video: Trailer KwikVR