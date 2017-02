Virtual Reality: LG kündigt VR-Headset an - 4Players.de

high fidelity, next generation VR experience" handelt und dass man sich Feedback von Messebesuchern erhofft. Tomshardware.com kommentiert, dass dies eine gängige Strategie für frühe Versionen im Technikbereich sei, um das Endprodukt entsprechend anzupassen. Erste Berichte und Eindrücke vom heute eröffnenden Expo-Floor dürften mehr verraten. Es ist bereits LGs zweites VR-Headset, vor fast genau einem Jahr wurde bereits das MWC 2016 angekündigt

Das südkoreanische Elektronikunternehmen LG hat mit einer sehr vage gehaltenen Pressemitteilung bekanntgegeben, das es an einem VR-Headset arbeitet, welches auf der noch bis zum 3. März laufenden GDC in San Francisco erstmals gezeigt werden soll. Da es an Valves Stand präsentiert wird, könnte es Steam VR unterstützen, in der Pressemitteilung werden aber noch keine Details verraten - auch nicht, ob es z.B. Windows oder Android unterstützt. Dort steht lediglich, dass es sich um eine "