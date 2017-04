Virtual Reality: Pokémon-GO-Entwickler sorgt sich um Bewegungsmangel und gesundheitliche Nachteile von VR - 4Players.de

Der CEO von Pokémon-GO-Entwickler Niantic Labs, John Hanke, hat auf der Messe "Mixed Reality Summit" in London vor den Folgen zu exzessiven VR-Konsums gewarnt ( via Gamespot.com ). Im Gegensatz zu Augmented-Reality-Spielen wie seinem könnten "zu gute" VR-Inhalte dafür sorgen, dass man sich zu oft im Haus abschottet, statt sich an der gesunden frischen Luft zu bewegen:"Meine Bedenken an VR sind, dass ich befürchte, es könnte zu gut werden, in dem Sinne, dass die Leute in einer solchen Erfahrung sehr viel Zeit verbringen wollen. Ich meine, ich sorge mich ja schon darum, dass meine Kinder zu viel Minecraft spielen, und das ist ein wundervolles Spiel. Wir sind menschliche Wesen und es gibt eine Menge Forschung da draußen, die zeigt, dass wir deutlich glücklicher sind, wenn wir uns körperlich betätigen, wenn wir nach draußen gehen - vor allem in die Natur. Ich denke, es ist ein Problem, für uns als Gesellschaft, wenn wir das aufgeben und all unsere Zeit in einem "Ready Player One"-mäßigen Universum verbringen."Pokémon GO dagegen lobte er für seinen wissenschaftlich nachgewiesenen Impuls, der die Leute dazu bewege, sich im Freien zu bewegen. Trotz der Gegenüberstellung von VR und AR glaube Hanke übrigens daran, dass die beiden Bereiche irgendwann zu einer gemeinsamen Technik mit einer Reihe unterschiedlicher "Erfahrungen" verschmelzen werden.Letztes aktuelles Video: Trailer KwikVR