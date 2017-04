Virtual Reality: Umfrage unter VR-Experten: HTC Vive ist das beste System; fehlende Inhalte und hohe Preise sind die größten Probleme - 4Players.de

DonDonat hat geschrieben: ? Heute 13:08

Ich kann hier nur für mich sprechen: leider sehr selten so 1x im Monat für 2-3h (meist neue VR Inhalte ausprobieren).Hauptproblem ist für mich vor allem dass ich durch die längere Nutzung von VR danach Probleme habe, mich wieder an "non VR" zu gewöhnen. Kann es leider sehr schlecht beschreiben, nehme aber an es liegt an der starren Fokussierung der Augen auf diese kurze Distanz.